Прокуратура рассказала подробности убийства девушки на улице Воинов-Интернационалистов

Іван Дзедушкін • 16/8/22 15:43 • Крымінал

Прокурор Витебской области санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении парня, которому инкриминировано убийство из хулиганских побуждений 25-летней девушки. При этом стали известны подробности преступления.



Нвпомним, что в ночь с 23 на 24 июля произошло нападение на девушку в районе автозаправочной станции на улице Воинов-Интернационалистов. От полученных ран жительница Витебского района умерла в больнице.

Из сообщения прокуратуры следует, что злоумышленник напал на случайную прохожую девушку и нанес ей не менее двух ударов ножом в шею.

По подозрению в совершении этого преступления задержали 22-летнего уроженца Лепеля, который недавно устроился на работу на одно из предприятий Витебска и получил комнату в общежитии на улице Петруся Бровки.