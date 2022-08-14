Витебский зоопарк просит помочь построить новый домик медвежатам Дуне и Глаше
Подросшим медвежатам в Витебском зоопарке требуется новый вольер. Цена вопроса — 45 000 рублей, такую сумму необходимо собрать.
Двое совсем крохотных медвежат появились в зоопарке в начале весны. Лесорубы потревожили шумом медведицу, она удрала из берлоги и больше не осмелилась туда вернуться. Так Глаша и Дуняша стали жить в зоопарке.
За прошедшее время медведики успели подрасти — каждый из них весит уже 40 килограммов. Для нормальной жизни им теперь нужен более просторный вольер — площадью не менее 100 квадратных метров.
Всей суммы на это у зоопарка нет, поэтому зоопак в Instagram объявил о благотворительной акции «Мишкин дом». Витеблян просят помочь собрать деньги на строительство нового жилья для медвежат.
Сооружение медвежьего вольера по оценкам зоопарка обойдется в 45 000 рублей. Большая часть уже накоплена, но все же денег не хватает.
Деньги на домик для медвежат можно перечислить через ЕРИП: «Благотворительность, общественные объединения - Защита животных - Витебский зоопарк - Пожертвование». Также можно переводить непосредственно на благотворительный счет учреждения культуры «Витебский зоологический парк»: BY75BLBB31350300048235011001 в Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, 210015, г. Витебск, ул. Ленина, 22, код BLBBBY2X, УНП 300048235.
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