Витебский зоопарк просит помочь построить новый домик медвежатам Дуне и Глаше

Сяржук Серабро • 14/8/22 14:50 • Экалогія

Подросшим медвежатам в Витебском зоопарке требуется новый вольер. Цена вопроса — 45 000 рублей, такую сумму необходимо собрать.



Двое совсем крохотных медвежат появились в зоопарке в начале весны. Лесорубы потревожили шумом медведицу, она удрала из берлоги и больше не осмелилась туда вернуться. Так Глаша и Дуняша стали жить в зоопарке.

За прошедшее время медведики успели подрасти — каждый из них весит уже 40 килограммов. Для нормальной жизни им теперь нужен более просторный вольер — площадью не менее 100 квадратных метров.

Всей суммы на это у зоопарка нет, поэтому зоопак в Instagram объявил о благотворительной акции «Мишкин дом». Витеблян просят помочь собрать деньги на строительство нового жилья для медвежат.

Сооружение медвежьего вольера по оценкам зоопарка обойдется в 45 000 рублей. Большая часть уже накоплена, но все же денег не хватает.

Деньги на домик для медвежат можно перечислить через ЕРИП: «Благотворительность, общественные объединения - Защита животных - Витебский зоопарк - Пожертвование». Также можно переводить непосредственно на благотворительный счет учреждения культуры «Витебский зоологический парк»: BY75BLBB31350300048235011001 в Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, 210015, г. Витебск, ул. Ленина, 22, код BLBBBY2X, УНП 300048235.