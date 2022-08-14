Прокуратура заблокировала ряд фишинговых сайтов

Ігар Арцюх • 14/8/22 15:39 • Эканоміка

По постановлениям прокурора Витебской области был ограничен доступ к ряду фишинговых сайтов.



Было установлено, что эти интернет-ресурсы маскировались под официальные сервисы перевода денежных средств торговой площадки «Куфар», РУП «Белпочта», ОАО «Альфабанк», сервисов доставки «Autolight», «CDEK», «Evropochta», однако отношения к указанным организациям не имели, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Под предлогом получения предоплаты за товар ссылки на фишинговые ресурсы распространялись через мессенджеры продавцам торговой площадки «Куфар» для сбора конфиденциальных данных о гражданах (номера, срока действия платежной карты и CVC(CVV) кода на ее обороте) с целью совершения хищения денег.

Функционирование данных ресурсов способствовало совершению киберпреступлений и противоречило национальным интересам Республики Беларусь.