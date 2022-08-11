Около сотни недочетов по подготовке к уборочной обнаружил КГК Витебской области
В Витебской области контролеры проверили подготовку к страде 60 сельскохозяйственных организаций и нашли почти сотню нарушений.
Проверка проводилась комитетом государственного контроля Витебской области в июле-августе. В ее ходе была установлена почти сотня фактов различных нарушений.
Это низкие темпы подготовки зерноуборочных комбайнов и зерноочистительно-сушильного оборудования, приписки их готовности, несоблюдения мер противопожарной безопасности и др.
По всем выявленным фактам приняты неотложные меры. После выполнения рекомендаций госконтролеров, к 3 августа в регионе удалось довести готовность зерноуборочных комбайнов и зерноочистительно-сушильных комплексов до уровня 96% и 98% соответственно.
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 31 должностное лицо в 12 районах, сообщает пресс-служба КГК.
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