Около сотни недочетов по подготовке к уборочной обнаружил КГК Витебской области

Ігар Арцюх • 11/8/22 19:01 • Эканоміка

В Витебской области контролеры проверили подготовку к страде 60 сельскохозяйственных организаций и нашли почти сотню нарушений.



Проверка проводилась комитетом государственного контроля Витебской области в июле-августе. В ее ходе была установлена почти сотня фактов различных нарушений.

Это низкие темпы подготовки зерноуборочных комбайнов и зерноочистительно-сушильного оборудования, приписки их готовности, несоблюдения мер противопожарной безопасности и др.

По всем выявленным фактам приняты неотложные меры. После выполнения рекомендаций госконтролеров, к 3 августа в регионе удалось довести готовность зерноуборочных комбайнов и зерноочистительно-сушильных комплексов до уровня 96% и 98% соответственно.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 31 должностное лицо в 12 районах, сообщает пресс-служба КГК.