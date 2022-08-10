Уголовное дело возбудили против председателя колхоза, у которого голодали и дохли коровы

Ігар Арцюх • 10/8/22 14:49 • Эканоміка

В Лепельском районе возбудили уголовное дело в отношении руководителя сельхозпредприятия, в котором из-за голода погибли коровы.



Согласно материалам дела директор одного из ОАО района с 18 апреля по 11 мая не принял мер по обеспечению надлежащего питания крупного рогатого скота. При этом он достоверно знал о том, что в хозяйстве отсутствует достаточное количество корма, а имеющийся не отвечает ветеринарным требованиям.

В результате на молочно-товарных фермах этого хозяйства пало не менее 20 голов КРС, а сумма причиненного ущерба превысила 16 000. рублей.

В отношении руководителя акционерного общества прокурор Лепельского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 425 УК — бездействие должностного лица.

Уголовное дело для организации предварительного расследования прокурор направил в Лепельский районный отдел Следственного комитета, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.