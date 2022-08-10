По подозрению в убийстве девушки в Витебске задержан парень из Лепеля

Іван Дзедушкін • 10/8/22 16:34 • Крымінал

Милиция заявила, что задержала подозреваемого в убийстве девушки, которое произошло в ночь на 24 июля. Силовики работали в усиленном режиме из-за опасения серии подобных нападений.



Нападению подверглась 25-летняя жительница Витебского района, которая получила ножевые ранения. Спустя примерно неделю она умерла в больнице, не смотря на попытки медиков спасти ее жизнь.

У милиции, вероятно, исходя из характера нападения, были подозрения, что подобные преступления могут повториться. Поэтому в городе были приняты экстраординарные меры безопасности. В Витебске даже подтянули усиление из других регионов.

— Мы задействовали все силы, средства и возможности: выводили людей в гражданской форме одежды, формировали наряды, разбивали город на секторы, чтобы ночью перекрыть все возможные выходы преступника на подобного рода преступления. Мы понимали, что если в кратчайшие сроки не будет установлена личность подозреваемого, возможно повторение подобных случаев, — заявил начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов.

В результате силовики практически круглосуточно искали убийцу в течение двух с половиной недель. По словам Любимова раскрытие преступления было затруднено тем, что нападавший, как оказалось, ранее не попадал в поле зрения милиции.

По подозрению в совершении этого преступления был задержан 22-летний парень из Лепеля, который в начале июля устроился работать на одно из предприятий Витебска. При силовой поддержке бойцов ОМОН молодого человека задержали в общежитии на улице Петруся Бровки, где предприятие выделило ему комнату.

В комнате следственно-оперативная группа изъяла улики, которые должны подтвердить совершение преступления подозреваемым. В том числе, судя по видео, среди них оказались книги «Самурай без меча» Китами Масао и «Я - серийный убийца. Откровения великих маньяков» Джона Дугласа и Микки Нокса.