В Витебской области заметно возросло количество ограблений, мошенничеств и преступлений в сфере наркоторговли

Іван Дзедушкін • 09/8/22 19:51 • Крымінал

Прокуратура отмечает в Витебской области рост количества ряда преступлений — грабежей, мошенничеств, наркоторговли — на фоне общего снижения преступности.



На заседание коллегии областной прокуратуры сообщили, что в регионе количество зарегистрированных в регионе преступлений сократилось с 4782 до 4226 (-11,6%).

При этом, однако, почти на треть выросло количество мошенничеств – с 156 до 205 (+31,4%), также значительно выросло количество преступлений в сфере наркоконтроля и противодействия торговле людьми – с 289 до 350 (+21,1%), грабежей – с 57 до 62 (+8,8%), краж – с 1303 до 1367 (+4,9%).