Легковушка вылетела в кювет в Бешенковичском районе

ННВ • 09/8/22 18:31 • Здарэнні

8 августа в Бешенковичском районе легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.



По предварительной информации ГАИ, около 11:00 50-летний житель Витебска на «Volkswagen» вблизи деревни Островно отвлёкся от управления машиной и допустил занос, в результате чего автомобиль вылетел в кювет.

В результате ДТП, находившийся в салоне автомобиля 11-летний ребенок, был доставлен в учреждение здравоохранения для обследования, а после осмотра медиками отпущен домой.