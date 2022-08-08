Лукашенко требует прекратить банкротство завода в Миорах

• 08/8/22 17:25 • Эканоміка

8 августа Александр Лукашенко приехал в Миоры на предприятие по производству металлического листа и белой жести ООО «ММПЗ-групп» и в резкой форме потребовал прекратить его банкротство.
Лукашенко требует прекратить банкротство завода фото president.gov.by

Идеальное предприятие

— Идеальное предприятие превратили в банкрота. У нас предприятий таких нет. Это суперпредприятие. Тут просто надо засучить рукава и производить продукцию, сбывать, — заявил он.

Мощности завода рассчитаны на производство до 150 000 белой жести, используемой в таре пищевой продукции, в год. В Беларуси годовой объем рынка для подобной продукции составляет около 30-35 тысяч тонн.

Правда, еще весной этого года, во время визита на завод «ММПЗ» Романа Головченко, стало известно, что предприятие так и не вышло на проектную мощность. А портфель заказов на тот момент составлял 2500 тонн.

В конце мая началось банкротство ООО «ММПЗ-групп», а в начале июня — аффилированного ему  ООО «ЭнергоЦентр Миоры». В сумме оба предприятия задолжали кредиторам в районе 400 миллионов евро.

3 июня завод посетил вице-премьер Юрий Назаров. Он постарался успокоить рабочих, сообщив, что правительство озабочено судьбой предприятия. Июньский пакет заказов составлял свыше 6000 тонн. При этом завод выпустил в апреле тысячи тонн товарной белой жести, в мае – свыше двух тысяч, пишет местная газета.

Никакого банкротсва

Александр Лукашенко напомнил, что, когда принималось решение о строительстве в Миорах нового завода с привлечением частного инвестора, государство поддержало этот проект. Ведь такое предприятие поспособствовало бы развитию района. Но собственники свое общение не выполнили, сорвав сроки введения производства в эксплуатацию и начав увольнять людей. Более того, они оказались нечистыми на руку, уверяет официальный сайт.

— Чтобы в течение недели здесь был завод с директором. Никакого банкротства, никакого антикризисного управляющего. Будет директор - он будет заниматься кризисом. Надо прекратить всю эту болтовню. Ваш руководитель с сегодняшнего дня - полноправный директор. Никаких банкротств, никаких производств - там черт знает что понавыдумывали. С сегодняшнего дня вы работаете как предприятие белорусское, государственное. В связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства, завод был изъят,заявил Лукашенко рабочим предприятия.

Руководить предприятием станет заместитель генерального директора по производству Владимир Дьяконов.

Где деньги?

При этом он отметил, что прежние владельцы завода еще на стадии строительства украли у предприятия много денег. Ранее сообщалось, что инвестор вложил в предприятие около 400 000 000 евро. Для этого банками были выданы беспрецедентные кредиты.

— Завод этот столько стоить не может. Это мы видим в первом приближении. Значит, те, кто обещал построить этот завод, взяли кредиты в банках, заказали, привезли оборудование, построили завод. Дорого. Где деньги? Это главный вопрос к тем, кто сегодня находится в следственном изоляторе, — вопрошал Лукашенко.

Он заявил, что все проходящие по уголовному делу должны компенсировать нанесенный государству и людям ущерб: «Если они не поняли, что в Беларуси рано или поздно с тебя спросят: где украл и сколько украл. Непозволительно воровать. Поэтому деньги «в кассу» — завтра приходите. Если ваше ходатайство будет, рассмотрю его в течение недели».

Нужен хороший кнут и звание Героя

На встрече с коллективом Лукашенко предупредил рабочих:

— Мы должны пройти каждое предприятие и посмотреть, что ему не хватает. Вот я и приехал посмотреть, чего вам не хватает. Хороший кнут — вот, что нужно. Может, не столько для вас, сколько для отдельных, кто здесь находится.

При этом он пообещал присвоить звания Героя Беларуси за восстановление Миорского металлопрокатного завода:

— Самый главный итог моего посещения сегодня: мы уже договорились о двух Героях Беларуси, которые выполнят порученное им и получат звезды героя. Этот завод должен рождать новых героев для Беларуси.

            
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