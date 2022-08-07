Фейковый «следователь» выманил у 73-летнй пенсионерки из Витебска 10 000 долларов, принадлежащих внуку

Іван Дзедушкін • 07/8/22 18:42 • Крымінал

В Витебске 73-летняя бабушка отдала мошенникам 10 000 долларов из сбережений внука — аферист представился следователем.



В минувшую среду пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и, представившись следователем, сообщил, что ее внук устроил ДТП. Чтобы «замять» дело, он требовал 50 000 рублей.

Такой суммы у старушки не было, но она согласилась отдать сбережения внука. По рекомендации звонившего, кроме денег, пенсионерка передала курьеру и личные вещи внука.

Несколько позже она поговорила с самим внуком, и поняла, что с ним все в порядке и надо звонить в милицию.

По подозрению в совершении этого преступления задержали двух 18-летних учащихся полоцкого колледжа, а также 19-летнего безработного из Витебска.

Накануне преступления в мессенджере одному из них поступило предложение подработать. Молодой человек согласился и вовлек в аферу знакомых.

Доллары курьеры сначала обменяли на рубли, а затем направились в банк для перевода денег куратору. Там их по ориентировке опознал и задержал постовой милиционер Департамента охраны.

В отношении парней возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.