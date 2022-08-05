Подпольную скотобойню нашли под Витебском

• 05/8/22 12:25 • Здароўе

В заброшенном цеху под Витебском работала нелегальная скотобойня, ее раскрыли силовики.
Удивленная корова. Фото pixabay.com

В ходе мониторинга сельхозпредприятий сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Витебского РОВД выявили факт убоя скота в неработающем цеху.

В нарушении всех санитарных норм два работника хозяйства «Липовцы» проводили там забой молодняка коров.

Милиционеры обнаружили в помещении два трупа животных и одну тушу, которую уже начали разделывать. В результате была инициирована проверка, а её материалы передали специалистам санитарно-эпидемиологической службы. Деятельность цеха была остановлена, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Туша коровы в подпольной скотобойне. Фото УВД Витебского облисполкома

Примечательно, что сельхозпредприятием «Липовцы» сейчас руководит бывший председатель Чашникского райисполкома Владимир Булай, которого сняли с должности в 2015 году из-за подозрений в коррупции.

            
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