Поденка начала вылетать в Витебске, посмотрите, как это выглядит на замедленной съемке

Сяржук Серабро • 05/8/22 14:37 • Экалогія

4 августа на Двине в Витебске начался вылет поденки или, как еще называют этого мотылька, митулицы.



Одиночные бабочки этих эфемерид появились еще несколько дней, а вчера они начали роиться вокруг фонарей на Кировском мосту, хотя вылет и не достиг такой массовости, как бывало.

Впрочем, в прошлом году поденка в Витебске летела две ночи и особо массовым был вылет во вторую.

Вчера воздух в Витебске прогрелся выше 30 градусов по Цельсию, сегодня и завтра, по прогнозам синоптиков, ожидается такая же жара. Температура воды в Двине уже несколько дней держится на уровне 21 градуса.