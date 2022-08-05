Поденка начала вылетать в Витебске, посмотрите, как это выглядит на замедленной съемке

• 05/8/22 14:37 • Экалогія

4 августа на Двине в Витебске начался вылет поденки или, как еще называют этого мотылька, митулицы.
Поденка начала вылетать в Витебске. Фото Сергея Серебро

Одиночные бабочки этих эфемерид появились еще несколько дней, а вчера они начали роиться вокруг фонарей на Кировском мосту, хотя вылет и не достиг такой массовости, как бывало.

Поденка начала вылетать в Витебске. Фото Сергея Серебро

Поденка начала вылетать в Витебске. Фото Сергея Серебро

Впрочем, в прошлом году поденка в Витебске летела две ночи и особо массовым был вылет во вторую.

Поденка начала вылетать в Витебске. Фото Сергея Серебро

Поденка начала вылетать в Витебске. Фото Сергея Серебро

Вчера воздух в Витебске прогрелся выше 30 градусов по Цельсию, сегодня и завтра, по прогнозам синоптиков, ожидается такая же жара. Температура воды в Двине уже несколько дней держится на уровне 21 градуса.

Поденка начала вылетать в Витебске. Фото Сергея Серебро

            
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