Лукашенко пригрозил задействовать армию и милицию для поднятия дисциплины в сельском хозяйстве Витебщины
5 августа Александр Лукашенко приехал в Поставский район, там он знакомится с положением дел в сельском хозяйстве Витебской области.
Надо армия — подключим армию. Надо милиция — бросим сюда все силы
Во время этого визита он дал особое поручение по наведению порядка уполномоченному по Витебской области председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко:
— Отвечаешь за Витебскую область. Чтобы была железная дисциплина! Надо армия — подключим армию. Надо милиция — бросим сюда все силы.
Это было связано с тем, что, по информации Лукашенко, кое-где неправильно заложены силосные ямы, после дождей водой залило сенаж, и он начал гнить.
— А ты смотри и контролируй. Мы что, хотим скот угробить? И потом будем ахать, охать, что у нас падеж? — набросился он на вице-премьера Леониду Зайца.
Напомним, что к маю поголовье коров в Витебской области достигло рекордного минимума и все еще продолжает падать: в мае оно сократилось на 900 животных, в июне — еще на 300. С начала года коровье стадо Витебщины уменьшилось на 4700 голов и сейчас составляет 183 500 коровы.
Что касается крупного рогатого скота в целом, то за пять месяцев 2022 года в хозяйствах региона пало 4676 голов КРС.
Очень вкусно. Очень
В Поставах Лукашенко посетил местный молочный завод и высоко оценил его продукцию — он попробовал сыры.
— Очень вкусно. Очень! — поделился Александр Лукашенко своими впечатлениями.
После дегустации сыров делегация отправилась на совещание о работе агропромышленных объединений Витебской области.
Накормим людей, накормим животных
На совещании Лукашенко напомнил чиновникам, что из-за продовольственного кризиса в мире у белорусского сельского хозяйства появился шанс:
*— Конечно, мы обеспечим всем необходимым внутренний рынок и потребности в кормах для животноводства. Все это мы произведем. Накормим людей, накормим животных. Но с учетом сложившегося на мировом продовольственном рынке дефицита нынешняя ситуация — шанс для нашего сельского хозяйства выйти на новый уровень по экспорту.
Также в ходе совещания он высказал мнение, что создание агропромышленных объединений в Витебской области - правильная стратегия, но их работа должна приносить результат.
Но работой созданных в области интеграционных структур Лукашенко не доволен. В начале года по агропромышленным объединениям был получен убыток от реализации продукции. Половина объединений имела отрицательную рентабельность, росли просроченные долговые обязательства, сообщает официальный сайт.
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