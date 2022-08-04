В Витебске мусоровоз сбил девочку, катавшуюся на велосипеде
4 августа в Витебске 8-летняя девочка на велосипеде попала под мусоровоз возле магазина «Светофор».
ДТП произошло днем, школьница каталась на велосипеде неподалеку от дома №9б на пороховой улице. Она внезапно выехала на проезжую часть дороги и попала под спецавтомобиль «МАЗ», которым управлял 26-летний водитель.
В результате наезда ребенок получил травмы, его пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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