Новое уголовное дело за сокрытие падежа КРС — в Полоцком районе колхозники не отразили смерть теленка

Ігар Арцюх • 04/8/22 12:32 • Эканоміка

Из-за того, что в статистике не указали падеж одного теленка, в отношении главного зоотехника и бригадира одного из сельхозпредприятий полоцкого района возбудили уголовное дело.



Эти противоправные действия выявил в ходе надзорных мероприятий в сфере животноводства. В результате главного зоотехника обвинили в превышении служебных полномочий, а бригадира — в служебном подлоге.

Согласно материалам дела, главный зоотехник предприятия в первом квартале 2022 года дал незаконные указания бригадиру о внесении в отчет о движении скота и птицы заведомо ложных сведений, чтобы не отражать в нем падеж одного теленка. Эти указания бригадир выполнила.

Для организации предварительного расследования уголовные дела переданы в Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.