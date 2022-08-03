В Витебске отмечали превышение ПДК по формальдегиду почти в два раза

Сяржук Серабро • 03/8/22 15:36 • Экалогія

Превышение предельно допустимых концентраций формальдегида в атмосферном воздухе в Витебске экологи зафиксировали 26 июля.



В этот день среднесуточная концентрация формальдегида в областном центре превышала ПДК в 1,9 ПДК. В 13:00 было зафиксировано превышение максимальной разовой ПДК по формальдегиду в 1,1 раза, в 19:00 — 1,3 раза.

В Полоцке и Новополоцке в конце июля тоже не все было благополучно с атмосферным воздухом – с 23 по 27 июля там отмечались превышения предельно допустимой концентрации приземного озона.

В Полоцке превышения ПДК по приземному озону достигали 2,9 раза (23 июля), а в Новополоцке — 2,85 раза (в тот же день).

Отметим, что превышения предельно допустимой концентрации приземного озона в этих городах регулярно наблюдаются практически всю вторую половину июля.