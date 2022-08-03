В Полоцке чихуахуа набросилась на мужчину и покусала, ее владелицу судили

Сяржук Серабро • 03/8/22 14:16 • Здароўе

Серьезный штраф заплатит владелица кусачей собаки породы чихуахуа из Полоцка.



Согласно материалам дела, в тот день житель Полоцка находился у своего автомобиля, припаркованного у дома. Из соседского двора, расположенного напротив, несколько раз выбегала собачка и лаяла на него, а потом, в какой-то момент, цапнула за ногу.

Мужчина обратился в поликлинику, где медики зафиксировали него укушенную рану правой голени. В это время сожительница пострадавшего вызвала милицию.

Суд Полоцкого района и города Полоцка признал жительницу райцентра виновной в нарушении Правил содержания домашних собак, кошек и на основании части 2 статьи 16.30 КоАП постановил наказать ее штрафом в размере 384 рублей.

Полочанка подала апелляцию, утверждая, что судом не было точно установлено, что именно ее собака покусала потерпевшего. Однако 20 июля Витебский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений, а жалобу — без утовлетворения.