В больнице умерла девушка, на которую совершили нападение в Витебске
Жертва жестокого нападения, которое произошло в Витебске 24 июля, умерла в больнице.
Напомним, что около 2:00 в районе автозаправочной станции на улице Воинов-Интернационалистов неизвестный нанес удар 25-летней жительнице Витебского района. Девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. 1 августа государственные СМИ со ссылкой на СК сообщили о ее смерти.
По подозрению в совершении этого нападения витебская милиция разыскивает парня, одетого в черную майку с коротким усеченным рукавом (типа реглан), спортивные брюки, кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета и черными вставками. При себе у него была сумка черного цвета. Подозреваемый попал в поле зрения видеокамер наблюдения.
С момента нападения прошло более недели, однако, силовики пока не сообщали о поимке убийцы. Между тем по городу начали расползаться слухи о маньяке, совершающим серийные нападения, которые пришлось опровергать УВД Витебского облисполкома.
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