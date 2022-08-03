В больнице умерла девушка, на которую совершили нападение в Витебске

Іван Дзедушкін • 03/8/22 13:17 • Крымінал

Жертва жестокого нападения, которое произошло в Витебске 24 июля, умерла в больнице.



Напомним, что около 2:00 в районе автозаправочной станции на улице Воинов-Интернационалистов неизвестный нанес удар 25-летней жительнице Витебского района. Девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. 1 августа государственные СМИ со ссылкой на СК сообщили о ее смерти.

По подозрению в совершении этого нападения витебская милиция разыскивает парня, одетого в черную майку с коротким усеченным рукавом (типа реглан), спортивные брюки, кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета и черными вставками. При себе у него была сумка черного цвета. Подозреваемый попал в поле зрения видеокамер наблюдения.

С момента нападения прошло более недели, однако, силовики пока не сообщали о поимке убийцы. Между тем по городу начали расползаться слухи о маньяке, совершающим серийные нападения, которые пришлось опровергать УВД Витебского облисполкома.