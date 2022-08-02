В Новополоцке маляр задушил бригадира, чтобы уйти с работы

Іван Дзедушкін • 02/8/22 15:37 • Крымінал

Конфликт между начальником и подчиненным, самовольно покинувшим рабочее место, завершился убийством.



Бригада подрядчиков делала ремонт химическом цеху Новополоцкой ТЭЦ. Один из рабочих, маляр, решил бросить работу и уехать домой.

Зайдя в бытовку, он стал переодеваться. Туда же зашел бригадир, который поинтересовался причиной ухода рабочего.

В какой-то момент маляр, не желавший объясняться, ударил кулаком начальника. Тот стал обороняться, завязалась драка. При этом бригадир упал и покатился по лестнице. Нападавший еще несколько раз ударил его, а затем обхватил шею жертвы рукой, согнутой в локте и задушил.

После этого мужчина собрал свои вещи и ушел из цеха, по дороге он выбросил телефон. Некоторое время рабочий бродил по лесу и Полоцку, а потом, заметив патрульную машину, помахал им руками и признался сотрудникам ГАИ в совершенном убийстве.

Бригадира без признаков жизни обнаружили работники ТЭЦ, которые сообщили об этом его бригаде. Подчиненные вызвали скорую, но медики констатировали смерть.

6 мая суд Новополоцка признал маляра виновным в убийстве, на основании части 1 статьи 139 УК его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Кроме того, мужчина должен выплатить 125 000 рублей компенсации сожительнице и брату убитого.

Апелляционные жалобы на приговор подали адвокат подсудимого и потерпевшие. Первый посчитал необоснованной выплату компенсации сожительнице убитого, а вторые полагали, что преступление следует квалифицировать, как убийство с особой жесткостью.

19 июля судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда рассмотрела эти жалобы. Приговор суда города Новополоцка был оставлен без изменения, а жалобы — без удовлетворения.