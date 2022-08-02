На 5600 человек уменьшилось экономически активное население Витебской области

Сяржук Серабро • 02/8/22 21:41 • Эканоміка

В июне в экономике Витебской области было занято 465 300 человек.



На конец 2021 года численность экономически активного населения региона равнялась 470 900 человекам: таким образом, за шесть месяцев 2022 года сокращение составило 5600 человек.

В июне по сравнению с маем количество безработных в Витебске выросло на 4,5 процентных пункта. Правда, при этом уровень зарегистрированной безработицы в областном центре все равно не превышает 0,1%.

Резкий рост безработицы отмечен в Ушачском районе, где она по сравнению с маем выросла на 41,2 процентных пункта, а по сравнению с июнем 2021 года — сразу на 50. Уровень безработицы там составляет 0,5% и является самым высоким в Витебской области.