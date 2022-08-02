На 5600 человек уменьшилось экономически активное население Витебской области
В июне в экономике Витебской области было занято 465 300 человек.
На конец 2021 года численность экономически активного населения региона равнялась 470 900 человекам: таким образом, за шесть месяцев 2022 года сокращение составило 5600 человек.
В июне по сравнению с маем количество безработных в Витебске выросло на 4,5 процентных пункта. Правда, при этом уровень зарегистрированной безработицы в областном центре все равно не превышает 0,1%.
Резкий рост безработицы отмечен в Ушачском районе, где она по сравнению с маем выросла на 41,2 процентных пункта, а по сравнению с июнем 2021 года — сразу на 50. Уровень безработицы там составляет 0,5% и является самым высоким в Витебской области.
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