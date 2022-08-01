КГК спрашивает у жителей Витебщины мнение о работе аптек

ННВ • 01/8/22 16:25 • Здароўе

В течение августа жители Витебска и Витебской области могут внести предложения по улучшению работы аптечной сети в регионе.



Мнением населения о работе аптек, обеспеченности лекарственными препаратами и их достаточности, уровне цен на них интересуется Комитет госконтроля Витебской области.

Принимать замечания и предложения будут по электронной почте [email protected] При этом необходимо указать тему «Аптеки». Кроме того в письменном виде их можно оставить в аптеке №1 УП «Фармация» на улице Ленина, 67 в Витебске.

Опрос жителей Витебщины продлится до 31 августа.