Пьяный на «BMW X5» снес светофор в Полоцке. Погиб пассажир, водитель арестован

Іван Дзедушкін • 31/7/22 18:22 • Здарэнні

25-летний водитель «BMW X5», утроивший смертельное ДТП в Полоцке ранним утром 31 июля, задержан.



Около 4:30 внедорожник при повороте налево с улицы Зыгина на улицу Максима Богдановича вылетел на бордюрный камень, а затем врезался в светофор и опору фонаря.

В результате дорожно-транспортного происшествия легковушка перевернулась, а находившийся в ней 28-летний пассажир получил тяжелые травмы и умер на месте аварии.

По данным следствия, водитель «BMW X5» находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение ПДД.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В рамках уголовного дела задержан водитель кроссовера.