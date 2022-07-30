За год на ферме сдохло 549 животных, но бригадир скрыла это — еще приговор животноводам Браславщины

Сяржук Серабро • 30/7/22 15:08 • Эканоміка

В Браславском районе осудили еще одного бригадира сельхозпредприятия — женщина скрыла падеж более полутысячи голов КРС.



По материалам дела с февраля 2020 года по февраль 2021 года бригадир молочно-товарной фермы вносила заведомо ложные сведения в документы о движении крупного рогатого скота (акты на передачу, продажу и закупку скота и птицы по договорам с гражданами, товарные накладные, акты на выбытие животных и птиц, ведомости взвешивания животных), а также статистические отчеты о движении скота и птицы на ферме.

Это делалось для сокрытия выбытия скота на МТФ — всего за этот период (12 месяцев), как было установлено, следствием, в результате падежа, вынужденного убоя и по иным причинам на ферме исчезло не менее 549 голов крупного рогатого скота.

Суд Браславского района признал женщину виновной во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы. На основании части 1 статьи 427 УК ее приговорили к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщает служба информации

прокуратуры Витебской области.

Примечательно, что рассмотрение уголовного дела состоялось в выездном судебном заседании в Межанском сельском исполкоме в присутствии представителей сельскохозяйственных организаций и работников хозяйства. Т. е., вероятно, речь идет все о той же сельскохозяйственной организации, о судах на работниками которой мы писали ранее.