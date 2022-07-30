Легковушка врезалась в лося в Толочинском районе, пассажира доставали спасатели

Зоя Машэка • 30/7/22 13:30 • Здарэнні

Ранним утром 30 июля в Толочинском районе произошло столкновение легкового автомобиля с диким животным, пострадал человек.



Примерно в 4:24 неподалеку от деревни Сани «Toyota» врезалась в лося, перебегавшего через дорогу. Автомобиль получил значительные повреждения, его водитель смог выбраться самостоятельно, а вот пассажир оказался заблокированным.

Пострадавшего пассажира деблокировали спасатели и оказали ему первую медицинскую помощь. Затем бригада скорой медицинской помощи госпитализировала мужчину в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

О судьбе животного в сообщении ничего не говорится.