В Витебске задержали журналистку Татьяну Матвееву

Сяржук Серабро • 29/7/22 13:44 • Палітыка

Вечером 28 июля домой к Татьяне Матвеевой пришла милиция, витебскую журналистку задержали.



По предварительной информации Татьяне вменяют нарушение порядка проведения массовых мероприятий — статья 24.23 КоАП. Первая часть этой статьи предусматривает штраф до 3200 рублей, общественные работы или административный арест.

Нарушение порядка проведения массовых мероприятий сотрудники внутренних органов якобы усмотрели в аватарке Матвеевой в соцсетях. Не очень ясно, что это за крамола, ведь сейчас у журналистки на аватарке изображен герб Витебска, который представляет так называемый плат Вероники с наложенным на него мечом.

Татьяна Матвеева родилась в Березино Минской области, в 1997 году она окончила институт журналистики БГУ. В Витебск журналистка переехала в 1999 году, с тех пор легче перечислить витебские издания, в которых ее публикаций не было, чем те, с которыми Татьяна сотрудничала.

В том числе Матвеева писала для самой популярной в городе газеты «Витебский курьер». Кроме того, журналистка стояла у истоков газеты «Витебская трибуна», была одним из четырех создателей интернет-издания «Народные новости Витебска».

С 2013 года Татьяна Матвеева сотрудничала с одним из двух крупнейших белорусских порталов. Эта работа продолжалась до разгрома портала и признания его экстремистским. Является лауреатом профессионального журналистского конкурса «Вольнае слова».

Сейчас Татьяна осуществляет несколько проектов, продолжая рассказывать читателям об интересных людях и местах Витебска и Витебщины в целом. Публикуется в региональных и национальных СМИ.