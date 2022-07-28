В Витебске погиб байкер, влетевший под самосвал. Смотрите, что осталось от мотоцикла
28 июля в Витебске мотоциклист столкнулся с самосвалом. Мотоцикл разорвало на части, байкер погиб.
По предварительной информации ГАИ, сегодняшним днем на улице Воинов-Интернационалистов произошло столкновение грузового автомобиля «МАЗ» и мотоцикла «Honda».
В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летний водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и погиб на месте столкновения.
Судя по фото, у мотоцикла просто оторвало переднее колесо вместе с частью вилки.
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