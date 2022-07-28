В Орше продают настоящий «Виллис», переданный СССР по ленд-лизу

Сяржук Серабро • 28/7/22 14:47 • Культура

Оршанец продает «Willys MB», выпущенный во время Второй мировой войны.



Как утверждает продавец, автомобиль был поставленн в Советский Союз по программе ленд-лиза.

«У него оригинальный двигатель, который мы полностью перебрали, родные мосты. Автомобиль полностью переварен и стоит на учете, имеются номера и всё необходимые документы. Но это не проблема, ведь львиная доля работы уже сделана», — пишет он в описании к лоту.

Продать раритетный автомобиль мужчина решил из-за переезда. Указанная на торговой площадке цена немногим менее 10 000 долларов в эквиваленте.