В Витебске разыскивают напавшего на девушку мужчину. Милиция опровергает слухи о серии нападений

Іван Дзедушкін • 27/7/22 13:08 • Крымінал

Милиция опровергла слухи из соцсетей о маньяке, якобы трижды нападавшем на людей в Витебске — ищут парня, пытавшегося убить девушку у АЗС.



По информации силовиков, нападение на 25-летнюю девушку произошло в ночь с 23 на 24 июля. Около 2:00 в районе автозаправочной станции на улице Воинов-Интернационалистов неизвестный нанес чем-то удар жительнице Витебского района.

В результате нападения девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована в учреждение здравоохранения.

В то же время на территории Витебска не зафиксированы многочисленные нападения. То есть, по информации УВД Витебского облисполкома, речь идет о однократном инциденте.

По факту нападения на девушку возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На месте преступления работала следственно-оперативная группа, изъяты записи с камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях вблизи места происшествия.

Нападавший молодой человек был одет в черную майку с коротким усеченным рукавом (типа реглан), спортивные брюки, кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета и черными вставками. При себе имел он сумку черного цвета.

Сейчас силовики ведут активные поиски подозреваемого. Расследование этого дела передали в следственное управление УСК по Витебской области.