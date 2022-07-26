В Чашниках хотели наказать 87-летнюю старушку, которая по ошибке забрала в магазине чужой пакет с продуктами

Іван Дзедушкін • 26/7/22 15:55 • Грамадства

87-летнюю пенсионерку в Чашниках оштрафовали на 64 рубля за то? что она забрала из магазина чужой пакет с продуктами. На защиту бабушки встала прокуратура.



Постановлением Чашникского РОВД по делу об административном правонарушении престарелая женщина была подвергнута взысканию в виде штрафа в размере 2 базовых величин за то, что она, находясь в магазине, из корыстных побуждений похитила чужой полиэтиленовый пакет с продуктами питания.

Прокурор района, изучив материалы дела, опросил старушку и выяснил, что по пути домой ей показалось, что она приходила в магазин с пакетом, который забыла в камере для хранения вещей. Вернувшись обратно, обнаружила его с продуктами в незапертой ячейке. Посчитала, что это ее имущество, забрала и ушла домой.

Когда домой к бабушке приехала милиция, он добровольно отдала этот пакет. При этом объяснила, что в силу возраста у нее часто возникают проблемы с памятью, поэтому она не помнила, был ли у нее при себе пакет, оставляла ли его в магазине и приобретала ли продукты питания. Наличие такого заболевания у пенсионерки подтвердила и опрошенная в ходе проверки ее родственница.

В материалах дела имелся рапорт младшего участкового инспектора милиции, в котором сообщалось о том, что у женщины какого-либо умысла похищать чужое имущество не было.

В результате суд удовлетворил протест прокурора в полном объеме – отменил постановление Чашникского РОВД о привлечении 87-летней жительницы района к административной ответственности и прекратил дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба прокуратуры Витебской области.