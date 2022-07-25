В 6 раз увеличили срок витеблянину, пытавшемуся пнуть милиционера — на этом настоял прокурор

Іван Дзедушкін • 25/7/22 17:51 • Крымінал

По апелляции прокуратуры жителю Витебска, осужденному на 3 месяца ареста за угрозу применения насилия в отношение милиционера, наказание заменили полутора годами лишения свободы.



В один из вечером витеблянин выпивал с братом в его квартире, и между ними возникла ссора. Обиженный мужчина вызвал милицию.

Когда одного из братьев милиционер-водитель вел по лестнице вниз, пьяный мужчина грозился ему и попытался пнуть ногами и ударить кулаком. Милиционер увернулся, скрутил дебошира и надел на него наручники.

18 апреля суд Октябрьского района признал ранее судимого мужчину виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и на основании статьи 364 УК приговорил его к 3 месяцам ареста и принудительному лечению от алкоголизма. Кроме того, он должен был заплатить милиционеру 400 рублей компенсации морального вреда.

Однако государственный обвинитель помощник прокурора города Витебска посчитал, что назначенное судом наказание по своему виду и сроку является явно несправедливым вследствие мягкости и внес протест.

17 июня судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда согласилась с этим протестом и заменила осужденному витеблянину 3 месяца ареста полутора годами заключения в колонии усиленного режима.