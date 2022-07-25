Маленькая девочка и ее мама получили ожоги, сжигая мусор

Зоя Машэка • 25/7/22 13:46 • Здароўе

24 июля в Чашникском районе получили ожоги 5-летняя девочка и ее 31-летняя мама, они в больнице.



Пожарным о пострадавших ребенке и взрослой женщине сообщили из местной больницы в 20:25.

По информации МЧС мама с дочкой сжигали мусор на территории частного домовладения в деревне Старые Лавки. При этом, из-за неосторожного обращения с огнем, они получили ожоги, из-за которых потребовалась госпитализация.

По данным СК, который проводит проверку, во время игры 5-летняя девочка подошла к костру с бутылкой и вылила в огонь некое горючее вещество, которое моментально вспыхнуло и на ребёнке загорелась одежда.

Отец потушил огонь, но девочка и ее мама, которая в это время находилась рядом, получили ожоги различной степени тяжести. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.