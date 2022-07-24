Мопед сбил пешехода в Браславском районе
Ночью 23 июля на 17-м километре автодороги «Браслав - Поставы - Мядель» женщина попала под мопед.
Водитель мопеда «Hors» совершил наезд на 65-летнюю пенсионерку, шла навстречу по проезжей части и не была обозначена световозвращающими элементами.
В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована в медучреждение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Напомним, что утром в тот же день водитель мопеда «Hors» столкнулся с велосипедистом в Толочине.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: