Депутат скрыл падеж почти 200 голов КРС — стал известен приговор еще одному работнику ОАО «Межаны» Браславского района

Сяржук Серабро • 24/7/22 16:41 • Падзеі

В Браславском районе за сокрытие падежа крупного рогатого скота — только на одной ферме приписали почти 200 голов — судили депутата Межанского сельского Совета депутатов 28 созыва.



Согласно материалам дела, будучи бригадиром производственного участка в животноводстве, мужчина в течение 2019 — 2021 годов вносил заведомо ложные данные о количестве скота на молочно-товарной ферме. Судя по всему, речь идет о МТФ «Герчаны» ОАО «Межаны».

Как было установлено в судебном заседании, сельчанин собственноручно в 49 этапов подделал документы, составил и внес заведомо ложные сведения в официальные документы.

На павших животных составлялись акты на продажу мяса работникам колхоза, которые об этом ничего не знали. Документы за них подписывал сам бригадир.

На ферме подыхал как молодняк, так и дойные коров. Так, согласно показаниям животноводов и сторожа МТФ, после перевода к ним ослабленного молодняка из ОАО «Ольшанка», пало не менее 60 телят. Их закопали погрузчиком недалеко от фермы, вне скотомогильника.

Также весной перед выгоном на поле на этой ферме выбыло много коров по причине того, что после зимнего периода скот был очень слабым, еле передвигался.

По словам свидетелей, реальную статистку по падежу скота запрещала отображать директор ОАО «Межаны». Напомним, что она, села на два года, осуждены были и другие должностные лица колхоза.

Судом Браславского района уже бывший бригадир (сейчас он работает подсобным рабочим в другом предприятии) был признан виновным во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, подделке документов, составлении и выдаче заведомо ложных документов, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности.

На основании части 1 статьи 427 УК его приговорили к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор был вынесен еще 28 февраля, но опубликован только сейчас.