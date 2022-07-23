Витебский горисполком обещает помочь многодетным в подготовке к школе

Сяржук Серабро • 23/7/22 13:08 • Адукацыя

К новому учебному году многодетным родителям, воспитывающих троих и более детей, окажут матпомощь за счет городского бюджета Витебска.



Как указано на сайте горисполкома, на каждого ребенка, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования, выплатят сумму в размере 30 процентов бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего с 1 августа.

БПМ на август пока не известен, а до 31 июля эта величина установлена в размере 311 рублей 15 копеек. Так что на каждого школьника из многодетной семьи бюджет потратит не менее 93 рублей.

Выплаты будут производиться в августе по месту регистрации одного из родителей. Для получения материальной помощи потребуется подать следующий пакет документов: заявления; справки с места учебы о том, что гражданин является обучающимся; справки о составе семьи; копии удостоверения многодетной семьи; копии договора (выписки банка) текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской платежной карточки, заключенного с филиалом № 200 Витебского областного управления открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк», или копии договора (выписки банка) текущего (расчетного) банковского счета физического лица с базовыми условиями обслуживания, открытого в соответствии с условиями, определенными указом от 23 сентября 2021 г. № 363 «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания».

С вопросами о подготовке этих документов родители могут обращаться в учреждения образования, где учатся их дети.

Напомним, что в прошлом году такая материальная помощь в Витебске равнялась 75 рублям.