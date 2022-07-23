Сегодня было жарко, а завтра в Витебске обещают грозы и ливни

• 23/7/22 22:51 • Экалогія

23 июля температура атмосферного воздуха в Витебске поднялась до +25 °C, завтра погода поменяется.
Витеблянки пьют прохладительные напитки во время жары возле городской ратуши. Фото Сергея Серебро

На 24 июля синоптики обещают на большей части территории Витебской области грозы, местами при грозах сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

В Витебске с большой вероятностью возможен кратковременный дождь и гроза, а местами по городу сильные ливни. Температура воздуха при этом не поднимется выше +25 °C.

            
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