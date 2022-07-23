Новое решение о ставках за аренду рыболовных угодий принял Витебский облисполком

Сяржук Серабро • 23/7/22 12:40 • Экалогія

Принято новое решение Витебского областного исполнительного комитета, регулирующие ставки платы за аренду рыболовных угодий.



Собственно величины арендных ставок остались такими же, какие были установлены решением облисполкома в июле 2020 года — 0,2 базовой величины за гектар любого рыболовного угодья.

Новым решением, которое отменило документы 2015 и 2020 годов, по сути лишь уточняется, к какому типу водных объектов они относятся — в решении говорится об озерах и искусственных водных объектах.

При этом вне зависимости от типа или класса рыболовных угодий арендная ставка будет, как и прежде, одинаковой.