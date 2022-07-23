Новое решение о ставках за аренду рыболовных угодий принял Витебский облисполком
Принято новое решение Витебского областного исполнительного комитета, регулирующие ставки платы за аренду рыболовных угодий.
Собственно величины арендных ставок остались такими же, какие были установлены решением облисполкома в июле 2020 года — 0,2 базовой величины за гектар любого рыболовного угодья.
Новым решением, которое отменило документы 2015 и 2020 годов, по сути лишь уточняется, к какому типу водных объектов они относятся — в решении говорится об озерах и искусственных водных объектах.
При этом вне зависимости от типа или класса рыболовных угодий арендная ставка будет, как и прежде, одинаковой.
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