За кражу 4 колхозных коров в Лиозненском районе задержали тракторист

Ігар Арцюх • 22/7/22 20:07 • Эканоміка

Тракторист одного из колхозов Лиозненского района украл и пропил четырех коров с местной фермы.



О пропаже скота общей стоимостью около 6000 рублей в милицию заявила администрация сельскохозяйственного предприятия — там недостачу выявили во время очередной инвентаризации.

Подозрение в совершении кражи КРС пало на 37-летнего транкториста колхоза. Мужчина поругался с женой и запил. Когда денег на выпивку не стало, он подговорил приятеля забрать коров с фермы, уверив, что берет коров для своего хозяйства.

Мужчины вывели четырех буренок с МТФ, а затем подыскали покупателя. Причем выручить за рогатый товар им удалось намного меньше реальной стоимости молодых коров.

К моменту задержания все полученные деньги сельчане уже успели прогулять. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.