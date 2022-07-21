В Витебске зарегистрирован случай бешенства

Зоя Машэка • 21/7/22 14:51 • Здароўе

Бешеный котенок был обнаружен в Витебске на улице Гагарина.



7 июня о странном животном сообщил житель дома №23. Специалистами бригады по отлову животных ГП «Спецавтобаза г. Витебска» доставили трупик котенка для проведения лабораторного исследования, которым и было подтверждено заболевание бешенством, сообщает Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Кроме того, в предыдущем месяце больной бешенством бродячий кот был обнаружен в деревне Замосточье Витебского района.

Всего за шесть месяцев 2022 года на территории Витебской области зарегистрировали 15 случаев лабораторно подтвержденного бешенства у животных: 5 – среди диких (лисиц – 2, енотовидных собак – 2, ёж – 1), 10 – среди домашних, в том числе среди безнадзорных (кот – 1, собак – 4). За аналогичный период 2021 года таких случаев было 16, сообщает Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Бешеные животные выявлены в девяти районах: Глубокском – 1; Городокском – 1; Витебском – 2; Дубровенском – 3; Оршанском – 1; Сенненском – 1; Толочинском – 2; Чашникском – 3; Шумилинском – 1.

За истекшее полугодие в организации здравоохранения области после укусов, оцарапаний или других повреждений, нанесенных животными, за оказанием медицинской помощи обратилось 1077 человек (в 2021 - 1032). В том числе 22 контактных с больным бешенством животным (в 2021 - 12), назначены лечебно-профилактические прививки 809 пострадавшим (в 2021 - 758), получили антирабический иммуноглобулин 266 человек (в 2021 - 236), госпитализировано 278 человек (в 2021 - 197).