В Ушачском районе в лесу заблудился 14-летний мальчик
Утром 20 июля в лесу деревни Старина Ушачского района заблудился 14-летний подросток.
Он вместе с родителями собирал ягоды, через некоторое время взрослые потеряли ребенка из виду и не смогли его дозваться. В 8:56 они позвонили спасателям.
Для поисковой операции задействовали 11 единиц техники и 39 человек. Ребенка удалось найти примерно через час — один из спасателей услышал, как мальчик зовет отца.
Найденный подросток выглядел нормально, в медицинской помощи не нуждается, сообщается пресс-службой МЧС.
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