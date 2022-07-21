Две человека пострадали в ДТП в Городокском районе

• 21/7/22 14:22 • Здарэнні

Уром 21 июля в результате опрокидывания легковушки в кювет в Городоксокм районе пострадали два человека.
Две человека пострадали в ДТП в Городокском районе . Фото ГАИ

34-летняя водитель автомобиля «Renault Megan» не справилась с управлением и допустила занос в левый по ходу движения кювет. Там легковушка перевернулась.

Две человека пострадали в ДТП в Городокском районе . Фото ГАИ

В результате дорожно-транспортного происшествия девушка, управлявшая авто, и ее 29-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы в медучреждение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

            
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