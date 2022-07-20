В Витебске ксендза посадили на 15 суток за репост в соцсетях

Сяржук Серабро • 20/7/22 0:27 • Палітыка

Настоятель витебского костела Святого Духа Андрей Ващук подвергнут административному аресту на 15 суток.



Как сообщали «ННВ», священник был задержан 15 июля, его обвинили в нарушении законодательства о массовых мероприятиях.

На основании статьи 24.23 КоАП 18 июля суд Первомайского района приговорил Ващука к 15 суткам ареста.

Издание Витебской католической епархии «Каталіцкі Веснік» опубликовало призыв молиться за арестованного священника. С таким же призывом выступил епископ Юрий Кособуцкий, сообщает сайт catholic.by.