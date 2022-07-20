В Витебске ксендза посадили на 15 суток за репост в соцсетях
Настоятель витебского костела Святого Духа Андрей Ващук подвергнут административному аресту на 15 суток.
Как сообщали «ННВ», священник был задержан 15 июля, его обвинили в нарушении законодательства о массовых мероприятиях.
На основании статьи 24.23 КоАП 18 июля суд Первомайского района приговорил Ващука к 15 суткам ареста.
Издание Витебской католической епархии «Каталіцкі Веснік» опубликовало призыв молиться за арестованного священника. С таким же призывом выступил епископ Юрий Кособуцкий, сообщает сайт catholic.by.
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