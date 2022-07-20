В пятницу в Витебске пройдет электронная ярмарка вакансий
22 июля в Витебске запланирована электронная ярмарка вакансий.
Ярмарка будет проходить в онлайн-режиме на портале e-vacancy.by, где представят вакансии для ищущих работу, в том числе учащейся молодежи.
Время проведения ярмарки вакансий — с 10:00 до 13:00, в это время соискатели работы получат возможность задать нанимателю интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование.
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