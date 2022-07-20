Торговали плесневелым чаем и просрочкой — КГК выявил кучу нарушений в сети продуктовых магазинов

Ігар Арцюх • 20/7/22 23:52 • Эканоміка

КГК выявил множество нарушений в крупной сетевой торговой организации, которая имеет магазины в Витебске, Орше, Полоцке и Поставах.



Во-первых, проверка выявила слабое продвижению белорусских продуктов в торговой сети. Удельный вес продовольственных товаров, произведенных в Беларуси, оказался существенно ниже определенного Доктриной национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь уровня – не менее 85%. Низкая доля объема реализации отечественной продукции в товарообороте магазинов в Витебской области в первом квартале была отмечена по рыбной продукции, макаронным изделиям, шоколаду и кондитерским изделиям, содержащим какао, средствам бытовой химии, обуви и нижнему белью.

Во-вторых, проверяющие установили факты реализации некачественной продукции импортного производства. По результатам проверки снята с реализации не соответствующая требованиям технических регламентов по качеству продукция: чай, консервы, икра сельди тихоокеанской, креветки мороженные, манго сушеное и др.

К примеру, проверяющими забраковано практически 120 килограммов чая с мятой в связи с** превышением в 2 раза допустимого уровня плесени**. В 7 торговых объектах выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к хранению и реализации пищевой продукции, содержанию помещений, оборудования и инвентаря.

Работа магазина в Витебске была приостановлена, поскольку в торговом объекте не поддерживалась чистота, не работала система водоотведения в туалете, хранение пищевой продукции осуществлялось в условиях, способствующих ее порче.

Также в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о торговле в части продажи товаров с истекшим сроком годности и несоблюдения ассортиментных перечней товаров. В 3 торговых объектах использовались неповеренные весы.

По результатам проверки 22 работника торговой сети привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. На организацию также наложен штраф.

По предложению Комитета государственного контроля информация о выявленных нарушениях рассмотрена главным управлением торговли и услуг Витебского облисполкома совместно с городскими и районными исполнительными комитетами для обеспечения принятия мер по недопущению в торговых объектах подобных нарушений в дальнейшем, сообщает пресс-служба КГК.