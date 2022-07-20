Самосвал сбил велосипедиста в Чашникском районе

• 20/7/22 23:33 • Здарэнні

20 июля в Чашникском районе в результате наезда грузовика пострадал 62-летний велосипедист.
20 июля в Чашникском районе в результате наезда грузовика пострадал 62-летний велосипедист. Фото ГАИ

На 5-м километре автодороги «Чашники-Бобр-Бобруйск» водитель самосвала «МАЗ» совершил наезд на велосипедиста, который двигался по проезжей части в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы и был госпитализирован в медучреждение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

            
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