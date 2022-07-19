Витеблянина осудили за хранение переделанных газовых пистолетов и патронов

Іван Дзедушкін • 19/7/22 16:32 • Крымінал

Витеблянин хранил на даче два газовых пистолета, переделанных под стрельбу картечью, а также патроны.



По словам мужчины, оружие он нашел в шкафу дачи во время новогодних праздников — имущество осталось после смерти его отца.

Ошибкой мужчины, похоже, стало, что он показа пистолеты своему знакомому. Через некоторое время к нему пришли с обыском.

В результате на даче у витеблянина силовики обнаружили газовый пистолет под патрон .35 Green, переделанный под стрельбу 8,2-миллиметровой картечью, и газовый пистолет под патрон 8х20, переделанный под стрельбу картечью диаметром 6,2 миллиметра. У обоих пистолетов был удален штатный рассекатель в стволе, препятствующий стрельбе пулями.

Кроме того, в пакете с оружием нашли 2 винтовочных патрона 7,62x54R, 3 автоматных патрона 5,45x39 и один пистолетный патрон 9x18ПМ.

Суд признал жителя Витебска виновным в незаконных приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. На основании части 2 статьи 295 УК его приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года.

Также он должен будет в свободное от работы время выполнить общественно полезные работы в объеме ста двадцати часов.