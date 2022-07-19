Только перевозка участников «Славянского базара» автобусами обошлась боле 80 тыс. руб.

Сяржук Серабро • 19/7/22 14:39 • Культура

Перевозки участников «Славянского базара в Витебске» автобусами в 2022 обошлись в 83 646 рублей.



Для транспортировки участников XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» использовались автобусы вместимостью от 8 до 45 мест.

Закупки этих услуг были разбиты центром культуры Витебск на восемь лотов стоимостью от 1335 до 45 000 рублей. Общая же их стоимость превышает 83 000 рублей.

Финансировались эти тендеры, как за счет бюджетных средств, так и за счет собственных средств центра культуры.