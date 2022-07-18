В Полоцке девочка застряла между деревьями
17 июля в Полоцке потребовалась помощь ребенку, нога которого застряла между стволами деревьев.
Во дворе одного из домов на улице Свердлова 8-летняя школьница, которая гуляла там с мамой, застряла на дереве — колено девочки защемило между двумя стволами.
Пожарным удалось раздвинуть стволы дерева при помощи гидравлических ножниц, и ногу ребенка освободили. Медицинская помощь ей не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.
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