Две женщины заблудились в Лиозненском районе, их нашли только ночью
Вечером 16 июля в лесу у деревни Новоротье Лиозненского района пропали две женщины.
Спасателям о заблудившихся стало известно в 20:25. Были организованы поиски, в которых задействовали четыре машины и одиннадцать человек.
В ночь с 16 на 17 июля, в 0:50 пропавшие 42-летние женщины были найдены, в медицинской помощи они не нуждаются, сообщается пресс-службой МЧС.
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