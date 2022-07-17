Бюджетники Витебщины хотели покупать дорогие авто, несмотря на запрет

Сяржук Серабро • 17/7/22 13:29 • Эканоміка

КГК сэкономил 370 000 рублей, которые бюджетные организации Витебской области хотели потратить на покупку новых легковушек.



Одна из организаций региона заложила в смету расходов ассигнования на покупку нового авто за 90 000 рублей, что противоречит как указу, ограничивающему максимальную стоимость покупаемых бюджетными организациями легковушек 25 000 евро, та и запрет Министерства финансов Республики Беларусь до конца 2022 года финансирования расходов на приобретение служебных автомобилей.

По предписанию Комитета области необоснованные расходы были сокращены. По аналогичным фактам еще четырем организациям предложено принять меры по сокращению бюджетных расходов на закупку автомобилей на сумму более 280 000 рублей. Обновить легковой автопарк собирались в Докшицком, Миорском и Верхнедвинском районах, сообщает пресс-служба ведомства.