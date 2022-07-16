Пять человек пострадали в результате столкновения трех автомобилей под Полоцком

Іван Дзедушкін • 16/7/22 11:31 • Здарэнні

15 июля в Полоцком районе столкнулись три легковушки, пострадали пять человек.



По предварительной информации, ок12:25 23-летний водитель «Volkswagen Polo» не выбрал безопасную дистанцию до едущей впереди «Mazda», которая стала поворачивать.

В этот момент «Volkswagen» занесло, в результате чего он выехал на полосу встречного движения, врезался в лоб в «Mercedes-Benz», а затем совершил боковое столкновение с «Mazda».

В результате аварии водитель и трое пассажиров «Volkswagen», а также водитель «Mercedes-Benz» с травмами доставлены в больницу. Женщину, управлявшую «Mercedes-Benz», пришлось извлекать спасателям — ее ноги зажало рулевой колонкой и передней панелью.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа, в состав которой включены специалисты-автотехники ГКСЭ, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.